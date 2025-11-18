شاہ لطیف میں اندھے قتل کا معاملہ 48گھنٹے میں حل
پولیس نے کارروائی کے دوران مقتول کی اہلیہ سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرلیاوحیدآباد ندی کی قریب قتل ہونے والے نوجوان کی شناخت ہوگئی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)شاہ لطیف کے علاقے میں اندھے قتل کا معاملہ ، پولیس نے 48 گھنٹوں کے اندر ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرلیا شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود میں چند روز قبل کوہی گوٹھ کے علاقے میں کلہاڑی کے وار سے ایک شہری شدید زخمی ہوا تھا، جو موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔پولیس نے خفیہ اطلاع اور ٹیکنیکل ذرائع کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے ایک خاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزمان کی شناخت آمینہ اور علی اکبر کے نام سے ہوئی ہے ۔ابتدائی تفتیش کے مطابق آمینہ اور علی اکبر کے درمیان چند ماہ قبل دوستی ہوئی تھی، جس کے بعد دونوں نے منصوبہ بندی کے تحت قتل کا فیصلہ کیا۔تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم علی اکبر نے اپنے ساتھی غلام حسین کے ساتھ مل کر کلہاڑی کے وار سے مقتول کو قتل کیا۔آمینہ نے اپنے شوہر کے قتل کے لیے علی اکبر کو اکسایا اور مکمل معاونت فراہم کی۔دورانِ تفتیش گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ غلام حسین نے واردات کے عوض 40 ہزار روپے سے زائد رقم کا مطالبہ کیا تھا، جس پر منصوبہ بندی کی گئی۔علاوہ ازیں رضویہ تھانے کی حدود وحیدآباد ندی کی قریب رات گئے نوجوان کا قتل کا معاملہ مقتول کی شناخت تلاش ایپ کے ذریعے اویس گل کے نام سے ہوئی،واقعے کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں رضویہ تھانے میں درج کرلیا گیا۔