ملیر سے بھتہ خوری میں ملوث ملزم قاسم گرفتار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کر تے ہوئے ملیر سے بھتہ خوری اور دیگر وارداتوں میں ملوث ملزم قاسم عرف قاسو کو گرفتار کر لیا۔۔۔

 گرفتار ملزم کے قبضے سے 1عدد 30بور پستول، 1رپیٹر اور1 12بور ڈبل بیرل شارٹ گن برآمد کر لی گئی۔تفصیلات کے مطابق ملزم لیاری میں مختلف گینگ وار کا حصہ رہ چکا ہے ۔ ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نارتھ کراچی، لی مارکیٹ، ملیر گھانچی مارکیٹ اور کورنگی میں فائرنگ اور بھتہ وصولی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا ہے ۔ گرفتار ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

