آرٹس کونسل عالمی ثقافتیں جوڑ رہا ہے ،فرانسیسی سفیر
جاری ثقافتی میلہ پاکستان کی شناخت اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ بن رہا ہےنکولس گالے کااہلیہ کے ہمراہ آرٹس کونسل کادورہ،مختلف حصوں کا جائزہ لیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر نکولس گالے نے اپنی اہلیہ کیملیا گالے کے ہمراہ کراچی آرٹس کونسل کا دورہ کیا اور ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 میں جاری ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے آرٹس کونسل کی کاوشوں کو سراہا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرٹس کونسل آف پاکستان دنیا بھر کی ثقافتوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے ، ورلڈ کلچر فیسٹیول میں فرانسیسی میورل آرٹسٹ شیفومی آرٹس کونسل کی دیوار کو ثقافت کے خوبصورت رنگوں میں ڈھال رہے ہیں، یہ میورل پاکستان اور فرانس کی دوستی اور ثقافتی ہم آہنگی کا مظہر اور باعث فخر بات ہے ۔صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے فرانسیسی سفیر کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہیں آرٹس کونسل کراچی کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا، جہاں ثقافتی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ فرانسیسی سفیر نے آرٹس کونسل کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ کراچی آرٹس کونسل کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔انہوں نے کہا کہ کراچی کا یہ ثقافتی میل جول دنیا بھر کی ثقافتوں کو قریب لانے میں پل کا کردار ادا کر رہا ہے ۔ آرٹس کونسل کی جانب سے ایسے ایونٹس کے انعقاد کو انہوں نے نہایت خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ فیسٹیول میں ملکی و بین الاقوامی فنکاروں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے اور یہ پاکستان کی ثقافتی شناخت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کا اہم ذریعہ بن رہا ہے ۔ اس موقع پر محمد احمد شاہ نے فرانسیسی سفیر اور ان کی اہلیہ سمیت دیگر مہمانوں کو گلدستے پیش کیے ۔