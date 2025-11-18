جامعہ کراچی،ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان
کراچی (این این آئی)ناظم امتحانات جامعہ کراچی کے مطابق ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل سالانہ امتحانات 2025 ء کے نتائج کا اعلان کردیاگیاہے۔۔۔
نتائج کے مطابق کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ایم طحہٰ کبیر ولد ناصر کبیر سیٹ نمبر254016 نے 3987 نمبرزکے ساتھ پہلی ،یسریٰ خان بنت عبدالسمیع خان سیٹ نمبر254242 نے 3965 نمبرزکے ساتھ دوسری اور سبکن عرفان بنت محمد عرفان سیٹ نمبر254217 نے 3949 نمبرزکے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔امتحانات میں 253 طلبہ شریک ہوئے ،246 طلبہ کو کامیاب قراردیاگیا جبکہ 07 طلبہ ناکام قرارپائے ۔کامیابی کا تناسب97.23 فیصدرہا۔