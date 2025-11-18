سیکریٹری لوکل گورنمنٹ و دیگر فریقین سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جونیئر ٹاؤن افسران کی سینیارٹی فہرست جاری نہ ہونے کے معاملے پر سندھ ہائیکورٹ نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر فریقین کو آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کردی۔۔۔
درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ جونیئر ٹاؤن افسران کی سینیارٹی فہرست جاری نہیں کی جارہی جس کے باعث پروموشن رکے ہوئے ہیں حالانکہ ہر سال سینیارٹی فہرست جاری کی جاتی ہے ۔عدالت نے استفسار کیا کہ آخری مرتبہ سینیارٹی فہرست کب جاری ہوئی تھی؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ 2022 میں فہرست جاری ہوئی تھی جبکہ اسامیاں خالی نہ ہونے کی وجہ سے نئی فہرست جاری نہیں ہوسکی۔