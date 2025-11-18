پولیس کی ہفتہ وار کارروائیاں، 19مقابلے ،ڈاکو ہلاک ،29ملزمان گرفتار
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کے احکامات کے مدنظر پولیس کی انسداد جرائم کے خلاف کارروائیاں۔گزشتہ ہفتے کے دوران شہر میں انسداد جرائم کے دوران ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 19مقابلے ہوئے۔۔۔
فائرنگ کے تبادلے میں 01ڈکیت ہلاک جبکہ19زخمی ڈاکوؤں سمیت 29 ملزمان کو گرفتارکیا گیا، گرفتار ملزمان سے 22مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور 11موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساوتھ زونز میں مجموعی طور پر 807سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔پولیس کیجانب سے منشیات کیخلاف جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 54کلو 794 گرام چرس، آئس/ کرسٹال اور ہیروئین برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے شہریوں سے لوٹ مار اور دیگر وارداتوں میں استعمال شدہ 110 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ بمعہ ایمونیشن برآمد کیا گیا۔کراچی پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر چھینی و چوری شدہ 32 موٹرسائیکلیں برآمد کی۔کراچی پولیس کیجانب سے جرائم کے خاتمے ، امن وامان کی بحالی اور عوام کے تحفظ کیلئے کئے جانے والے اقدامات جاری رہینگے ۔