ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کے ملزمان گرفتار
کراچی ( اسٹاف رپورٹر)شرافی گوٹھ پولیس نے گھرمیں گھس کرمیڈیسن کمپنی ملازم کو دوران ڈکیتی قتل کرنے کے الزام میں دوڈاکوچار دن میں گرفتارکرلئے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق 13 نومبر کو شرافی گوٹھ کے علاقے باغ کورنگی شاہ علی گوٹھ کے قریب محمد سٹی میں واردات کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 50 سالہ شاہد نامی شخص زندگی کی بازی ہار گیا تھا جس کے قتل کا مقدمہ شرافی گوٹھ تھانے میں درج ہے ،پولیس کا کہناہے کہ گھرمیں بیٹیوں کے تحفظ کی خاطراس نے شدید مزاحمت کی تھی،ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق واردات میں ملوث 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا جن کی شناخت عدنان اور ارہم کے نام سے کی گئی ۔