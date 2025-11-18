انٹرنیشنل بک اینڈ ایڈٹیک فیئر ایکسپو میں ہو گی
دنیا بھر سے 25معروف پبلشرز، ملک سے 50اساتذہ شرکت کرینگے پہلی بار خصوصی انٹرنیشنل پویلین بنایا جائے گا،علی چشتی ودیگر کی پریس کانفرنس
کراچی (این این آئی)کراچی میں تاریخ کی بے مثال و منفرد تین روزہ کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ایڈٹیک فیئر 2026 کراچی ایکسپو سینٹر میں مئی 2026 میں ہو گی ۔ اس تاریخ ساز ایونٹ میں ملک بھر سے 50 اساتذہ اور 2 لاکھ طلباء شرکت کرینگے ۔ یہ اعلان علی کے چشتی ، اویس صدیقی، ڈاکٹر سعد بن عزیز اور ایس ایم سجاد نے کراچی پریس کلب میں مشترکہ پریس بریفنگ میں کیا۔ ایونٹ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مئی 2026میں تین روزہ کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ایڈٹیک فیئر 2026 محض ایک نمائش نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جس کا مقصد خواندگی میں اضافہ ، تحقیق و تخلیق کی حوصلہ افزائی، پاکستان کے تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا اور دنیا بھر کے علمی نیٹ ورکس سے ملک کو جوڑنا ہے ۔ علی کے چشتی ، اویس صدیقی ، ڈاکٹر سعد بن عزیز ، ایس ایم سجاد اور دیگر نے میڈیا کو مزید بتایا کہ مئی 2026 میں کراچی ایکسپو سینٹر میں سجنے والا تین روزہ کراچی انٹر نیشنل بک اینڈ ایڈٹیک فیئر 2026 ایونٹ کتاب ، تعلیم اور ٹیکنالوجی کا ہمہ جہت میلہ ہے ۔ یہ ایونٹ طلبہ ، اساتذہ ، منصفین ، پبلیشرز، ماہرین ِ تعلیم، ایڈٹیک اداروں اور جدت پسندوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کرے گا۔ ایونٹ میں 250 سے زائد بک اور ایڈ ٹیک اسٹالز ہونگے ۔ اہم کتابوں کی رونمائی ہو گی ۔ ڈیجیٹل لرننگ اور ایڈ ٹیک کے لائیو ڈیموز ماہرین کی گفتگو اور پینل ڈسکشنز ، تربیتی ورکشاپس اور تعلیمی سیشنز ہونگے ۔ پہلی بار کراچی میں ایک خصوصی انٹرنیشنل پویلین قائم کیا جائے گا۔