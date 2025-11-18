کورنگی اور سرسید پولیس سے مقابلوں میں 4ڈاکو گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کورنگی اور سرسید پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد ایک زخمی سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کورنگی پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کورنگی نمبر ڈھائی سیکٹر 32/B باب رحمت مسجد کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت سہیل عرف کانٹا ولد عبدالطالب کے نام سے کی گئی جبکہ دوسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام صدام ولد کامران بتایا ، گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں اور دو موبائل فون برآمد کیے گئے ۔ سرسید پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان اسد خان اور محمد رضا کوگرفتار کرکے ایک پستول ، رقم اور موٹرسائیکل برآمد کرلی۔