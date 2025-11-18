صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کورنگی اور سرسید پولیس سے مقابلوں میں 4ڈاکو گرفتار

  • کراچی
کورنگی اور سرسید پولیس سے مقابلوں میں 4ڈاکو گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر )کورنگی اور سرسید پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد ایک زخمی سمیت 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب کورنگی نمبر ڈھائی سیکٹر 32/B باب رحمت مسجد کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت سہیل عرف کانٹا ولد عبدالطالب کے نام سے کی گئی جبکہ دوسرے گرفتار ملزم نے اپنا نام صدام ولد کامران بتایا ، گرفتار ملزمان سے ایک پستول بمعہ گولیاں اور دو موبائل فون برآمد کیے گئے ۔ سرسید پولیس نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان اسد خان اور محمد رضا کوگرفتار کرکے ایک پستول ، رقم اور موٹرسائیکل برآمد کرلی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس