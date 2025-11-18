صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ایل این جی کنکشن پالیسی پر فوری عملدرآمد کیا جائے ،پاسبان

  • کراچی
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی نے گیس کی بندش اور لوڈ شیڈنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے پاکستان میں متوسط طبقہ پریشان ہے۔۔۔

 وزیراعظم کے آر ایل این جی کے کنکشن دینے کے اعلان کے بعد کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ،جس سے عوام میں بے چینی اور حکومتی نااہلی پر سوالات بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان بد انتظامی کے معاملے میں دنیا میں سر فہرست ہے ۔ عوام مناسب قیمت بھی دینا چاہتی ہے لیکن حکومت انتظامات نہیں سنبھال پا رہی ہے ۔ انہوںنے مطالبہ کیا کہ آر ایل این جی کنکشن پالیسی پر فوری عملدرآمد کیا جائے ۔

 

