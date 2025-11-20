دڑو، بنوں فاریسٹ رینج سے نایاب درختوں کی غیر قانونی کٹائی
لکڑی ٹرکوں، ٹریکٹر ٹرالیوں میں بھر کر آرامشینوں ، ڈپوؤں پر فروخت کی جارہیمحکمہ جنگلات کا عملہ خود کٹائی کرا رہا،حکومت نوٹس لے کر کارروائی کرے ، شہری
دڑو (نمائندہ دنیا) دڑو اور بنوں فاریسٹ رینج کے مختلف جنگلات سے نایاب درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی کا سلسلہ جاری، محکمہ جنگلات کے عملے کی مبینہ سرپرستی میں لاکھوں روپے کی لکڑی راتوں رات آرا مشینوں اور لکڑی کے ڈپوؤں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق موسم سرد ہونے کے بعد دڑو اور بنوں فاریسٹ رینج کے مختلف جنگلات پناہ، ہدیرانی، کھڈی، جراڑ، مولچند اور کیرسر جنگل سے بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی کا سلسلہ تیز ہوگیا ہے ۔ محکمہ جنگلات کے عملے اور مافیا کی مبینہ ملی بھگت سے نایاب درختوں کی لکڑی کو ٹرکوں، ٹریکٹر ٹرالی، پک اپ اور رکشوں میں بھر کر دن اور رات دڑو، میرپور بٹھورو اور سجاول کی آرا مشینوں ، لکڑی کے ڈپوؤں پر فروخت کیا جارہا ہے ۔ ضلع سجاول کے مختلف جنگلوں سے درختوں کی بڑے پیمانے پر غیر قانونی کٹائی سے ماحولیاتی آلودگی بڑنے کے ساتھ ساتھ ماحول کا فطری حسن ہے بھی سخت متاثر ہورہا ہے ۔ شہری حلقوں نے درختوں کی کٹائی پر سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کا عملہ مبینہ طور پر خود نایاب درختوں کی کٹائی کراکر فروخت کر رہا ہے ، روزانہ لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی کاٹی جارہی ہے ، مگر محکمہ فاریسٹ کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا جارہا ۔ انہوں نے حکومت ،محکمہ جنگلات سے مطالبہ کیا کہ کٹائی کا فوری نوٹس لیکر ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔