لاڑکانہ:باراتیوں کی بس ٹریلر سے ٹکراگئی،2 بھائی جاں بحق،25زخمی
حادثہ انڈس ہائی وے پر دھند کے باعث پیش آیا، زخمیوں میں خواتین، بچے بھی شامل
لاڑکانہ (بیورورپورٹ) خیرپور ناتھن شاہ انڈس ہائی وے پر لدھانو بس اسٹینڈ کے قریب دھند کے باعث باراتیوں سے بھری بس کے ٹریلر سے ٹکرانے کے نتیجے میں 2 بھائی 30 سالہ برکت علی مگنہار اور 40 سالہ فقیر من مگنہار موقع پر جاں بحق ہوگئے ۔ جبکہ حادثے میں 25 سے زائد مرد، خواتین اور بچے زخمی ہوگئے ، جن میں 22 سالہ امانت علی مگنہار، شیر دل کوسو، نظیر کوسو، منظور کوسو، مومل خاتون، امام زادی کوسو، ساران خاتون، سکینہ کوسو سمیت دیگر شامل ہیں۔ علاقہ مکینوں اور پولیس نے زخمیوں کو فوری طور پر لاڑکانہ ٹراما سینٹر منتقل کیا ، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس موقع پر زخمیوں کے ورثا نے بتایا کہ ہم خیرپور ناتھن شاہ کے گاؤں رئیس فتح علی کھوسو کے رہائشی ہیں، پپن کھوسو کی دادو شہر میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے بعد اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے کہ راستے میں دھند کے باعث بس ٹریلر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 25 سے زائد مرد، عورتیں اور بچے زخمی ہوئے ہیں۔