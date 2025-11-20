صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
سکھر:صحافی اجے لالوانی قتل کیس کی سماعت وکلا بائیکاٹ کی وجہ سے ملتوی

سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافی اجے لالوانی قتل کیس کی سماعت وکلا کے بائیکاٹ کی وجہ سے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔۔۔۔

صحافی اجے لالوانی کے والد دلیپ کمار ، قتل کیس کے گواہ ایڈووکیٹ نتھو لعل لالوانی و دیگر عدالت میں پیش ہوئے ۔ جبکہ ملزم عنایت شاہ، احسان شاہ، عاشق میرانی و دیگر پیش ہوئے اور کچھ ملزم رضا شاہ، جمیل شاہ، مصطفیٰ میرانی ملک سے فرار ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوسکے جس کی وجہ سے عدالت نے سماعت 2دسمبر تک ملتوی کردی۔ 

 

