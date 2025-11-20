نوڈیرو :اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن
نوڈیرو (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر رتوڈیرو سرمد مہر کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن، تھانہ روڈ اور گورنمنٹ اسکول کے قریب کیبن اور اسٹال ہٹادیے گئے۔۔۔
سول مجسٹریٹ کے حکم پر تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر سرمد مہر اور اسسٹنٹ مختیار کار انصار منگریو کی زیر نگرانی بڑا آپریشن کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر رتوڈیرو سرمد مہر نے کہا کہ مجسٹریٹ کے احکامات پر 133 سی آر پی سی کے تحت رتوڈیرو اور نوڈیرو میں ہفتہ وار بنیادوں پر بڑھتی ہوئی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی جارہی ہیں، جس کی ہر ہفتے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا تعلیمی اداروں، سڑکوں اور سرکاری املاک کے اطراف کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائیں گی، شہریوں کی آسانی، ٹریفک کی روانی اور بچوں کی اسکول آمدورفت کو مدنظر رکھتے ہوئے کارروائی کی گئی ، آئندہ بھی ایسے اقدامات جاری رکھیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ شہر کو صاف، منظم اور ٹریفک کے لیے کھلا رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کررہے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید کارروائیاں کی جائیں گی ، نوڈیرو کو تجاوزات سے پاک بنانے کے لیے آپریشن مزید تیز کیا جائے گا۔