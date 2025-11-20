پڈعیدن :بھاری گاڑیاں بازار سے گزرنے لگیں،حادثات کا خدشہ
مہران ہائی وے پر پابندی لگنے کے بعد بازار کا رخ کیا،ٹریفک جام معمول، شہری پریشانشہریوں کا ڈپٹی کمشنر،ایس ایس پی نوشہروفیروز سے ہیوی ٹریفک پر پابندی لگانے کا مطالبہ
پڈعیدن (نمائندہ دنیا) مہران ہائی وے پر پابندی لگنے کے بعد تمام ہیوی ٹریفک نے پڈعیدن مین بازار کا رخ کرلیا،ٹریفک جام کے باعث لوگوں کو آمدورفت میں مشکلات کا سامنا، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر،ایس ایس پی نوشہروفیروز سے ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق مہران ہائی وے پر حادثات کے باعث پابندی لگنے کے بعد مسافرکوچ،ٹریلرز،ٹرکوں سمیت دیگر بھاری گاڑیوں نے پڈعیدن کے مین بازار سے گزرنا شروع کردیا ہے ، جس کے باعث دکانداروں، گاہکوں، اسکول جانے اور آنے والے بچوں سمیت لوگوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ دن بھر بھاری گاڑیاں مین بازار میں تیز رفتاری سے گزرتی ہیں، جس سے کوئی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا سکتا ہے ۔ بھاری گاڑیوں کی وجہ سے مین بازار میں ٹریفک جام معمول بنا ہوا ہے ۔ اس صورتحال پر شہریوں ، سول سوسائٹی و کاروبای شخصیات ایم منور شہزاد،غلام مصطفی سفی، غلام رسول بھٹی، ایم رفیق پٹھان،حامد مغل،شاہد مغل،ظفر پٹھان،انور حسین قاسمی، کاشف کھوکھر،خلیل آرائیں، شاہد اعظمی سمیت دیگر نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت سندھ،کمشنر شہید بے نظیر آبا،ڈپٹی کمشنر نوشہروفیرو،ایس ایس پی نوشہروفیروز،ایس ایچ او پڈعیدن سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیوی ٹریفک کو پڈعیدن کے مین بازار سے گزرنے سے روکا جائے اور پابندی عائد کی جائے ، بھاری گاڑیاں کسی بھی وقت بڑے حادثے سبب بن سکتی ہیں۔