صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ،انسانی حقوق کیلئے زہر قاتل، عمرہ سموں

  • کراچی
آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ،انسانی حقوق کیلئے زہر قاتل، عمرہ سموں

حکومت کے آ مرانہ اقدامات سے ترمیم کیخلاف جدوجہد سے دستبردار نہیں ہونگے

حیدرآباد (نمائندہ دنیا) سندھیانی تحریک کی مرکزی صدر عمرہ سمو ں نے 21 دسمبر کو عوامی تحریک کی جانب سے لاڑکانہ شہر میں 26 ویں اور 27 ویں ترمیم سمیت سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے سازش اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف اعلانیہ احتجاجی ریلی میں بھرپور شرکت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ اتوار کو سندھیانی تحریک کے تاریخی مارچ کے قائدین سمیت سندھیانی تحریک کی 500 بہنوں کے خلاف کیس درج کرنا حکومت کاآ مرانہ اقدام ہے ، ہم اس طرح کے اقدامات سے آئینی ترمیم کے خلاف جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے ۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم نہ صرف عدلیہ اور آئین پر حملہ ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی زہر قاتل ہے ، آئینی ترمیم کے ذریعے عام شہری کے لیے ایک قانون اور مخصوص لوگوں کے لیے دوسرا قانون بنایا گیا ہے ، اس ترمیم کا مقصد حکمرانوں کی جانب سے اپنی لوٹ مار ذاتی اور گروہی مفادات، بے انتہا کرپشن اور جرائم کی سزاؤں سے بچناہے جو بنیادی انسانی حقوق، عالمی اصولوں، شہری برابری حقوق اور انصاف پر مشتمل نظام کی سنگین توہین ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول کو وزیراعظم بنانے کیلئے سندھ کے ٹکڑے کرنے کیلئے تیار ہے ، ر تاریخ گواہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ اور سندھی عوام سے مسلسل غداری کی اور سندھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ۔اس موقع پر مرکزی رہنما سبھانی ڈاہری ، حسنہ راہو جو،صائمہ مگنہار اور دیگر بھی موجود تھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن