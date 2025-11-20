آئینی ترمیم عدلیہ پر حملہ،انسانی حقوق کیلئے زہر قاتل، عمرہ سموں
حکومت کے آ مرانہ اقدامات سے ترمیم کیخلاف جدوجہد سے دستبردار نہیں ہونگے
حیدرآباد (نمائندہ دنیا) سندھیانی تحریک کی مرکزی صدر عمرہ سمو ں نے 21 دسمبر کو عوامی تحریک کی جانب سے لاڑکانہ شہر میں 26 ویں اور 27 ویں ترمیم سمیت سندھ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے سازش اور کارپوریٹ فارمنگ کے خلاف اعلانیہ احتجاجی ریلی میں بھرپور شرکت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ اتوار کو سندھیانی تحریک کے تاریخی مارچ کے قائدین سمیت سندھیانی تحریک کی 500 بہنوں کے خلاف کیس درج کرنا حکومت کاآ مرانہ اقدام ہے ، ہم اس طرح کے اقدامات سے آئینی ترمیم کے خلاف جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے ۔ پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم نہ صرف عدلیہ اور آئین پر حملہ ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے لیے بھی زہر قاتل ہے ، آئینی ترمیم کے ذریعے عام شہری کے لیے ایک قانون اور مخصوص لوگوں کے لیے دوسرا قانون بنایا گیا ہے ، اس ترمیم کا مقصد حکمرانوں کی جانب سے اپنی لوٹ مار ذاتی اور گروہی مفادات، بے انتہا کرپشن اور جرائم کی سزاؤں سے بچناہے جو بنیادی انسانی حقوق، عالمی اصولوں، شہری برابری حقوق اور انصاف پر مشتمل نظام کی سنگین توہین ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول کو وزیراعظم بنانے کیلئے سندھ کے ٹکڑے کرنے کیلئے تیار ہے ، ر تاریخ گواہ ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ اور سندھی عوام سے مسلسل غداری کی اور سندھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ۔اس موقع پر مرکزی رہنما سبھانی ڈاہری ، حسنہ راہو جو،صائمہ مگنہار اور دیگر بھی موجود تھیں۔