صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص :نیہا قتل کیس نامزد 3 ملزموں کی ضمانت منظور

  • کراچی
میرپورخاص :نیہا قتل کیس نامزد 3 ملزموں کی ضمانت منظور

میرپورخاص (بیورو رپورٹ) فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج نے نیہا قتل کیس میں گرفتار ملزموں میں سے 3 صائمہ مغل، فرمان اور صابر مہر کی دو، دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے مچلکے فوری جمع کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔

 کیس کی پیروی وکیل شہروز مہر نے کی، جنہوں نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے ملزموں کی ضمانت منظور کرائی۔ نیہا قتل کا پولیس کی مدعیت میں کیس درج کیا گیا تھا جس میں نیہا کی والدہ عائشہ، والد مبین چوہان پولیس کی حراست میں ہیں جبکہ نیہا کے والد کے اس کیس میں ملوث نہ ہونے کے ثبوت ریلوے حکام ایس ایس پی کو دے چکے ہیں، نیہا قتل کیس میں ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن