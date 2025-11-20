میرپورخاص :نیہا قتل کیس نامزد 3 ملزموں کی ضمانت منظور
میرپورخاص (بیورو رپورٹ) فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج نے نیہا قتل کیس میں گرفتار ملزموں میں سے 3 صائمہ مغل، فرمان اور صابر مہر کی دو، دو لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے مچلکے فوری جمع کرانے کا حکم دے دیا۔۔۔
کیس کی پیروی وکیل شہروز مہر نے کی، جنہوں نے عدالت میں دلائل پیش کرتے ہوئے ملزموں کی ضمانت منظور کرائی۔ نیہا قتل کا پولیس کی مدعیت میں کیس درج کیا گیا تھا جس میں نیہا کی والدہ عائشہ، والد مبین چوہان پولیس کی حراست میں ہیں جبکہ نیہا کے والد کے اس کیس میں ملوث نہ ہونے کے ثبوت ریلوے حکام ایس ایس پی کو دے چکے ہیں، نیہا قتل کیس میں ڈی این اے رپورٹ کا انتظار ہے ۔