پی ٹی سی شہدادپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ،گریجویشن تقریب
سانگھڑ (نمائندہ دنیا) ریکروٹ ٹریننگ کورس بیچ نمبر 02/2025 کی 183 ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ، لوئر اسکول انٹرمیڈیٹ اسکول اور اپر اسکول کورسز کی 183 ویں گریجویشن تقریب پی ٹی سی شہدادپور میں منعقد ہوئی۔۔۔
تقریب کے مہمان خصوصی ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد ڈویژن رینج فیصل بشیر میمن تھے ۔ ایس ایس پی/پرنسپل پولیس ٹریننگ کالج شہدادپور زاہدہ پروین نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔اپنے خطاب میں ڈی آئی جی فیصل بشیر نے پاس آؤٹ ہونے والے ریکروٹس اور افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کا صوبے میں امن امان قائم کرنے اور دہشت گردی کے خاتمہ کے اہم کردار ہے ، نئے بھرتی ہونے والے اہلکار و افسران اعلیٰ تعلیم یافتہ اور یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہیں، جو پولیس کی کارکردگی مزید بہتر بنانے میں کافی مدد گار ثابت ہونگے ۔ پرنسپل و ایس ایس پی ٹریننگ کالج زاہدہ پروین نے کہا کہ یہ تقریب تربیت مکمل کرنے والے شرکا کے لیے فخر کا لمحہ ہے جس میں وہ اپنی کامیاب تکمیل کا جشن منا رہے ہیں۔