گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کے ہوشربا انکشافات،قتل کا اعتراف

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گزشتہ روز تھانہ پاک کالونی پولیس کے ہاتھوں گرفتار اسٹریٹ کرمنلز کے ہوشربا انکشافات سامنے آگئے ۔گزشتہ ہفتے جہان آباد میں حیدر نامی نوجوان کے قتل کا معمہ حل ہوگیا۔۔۔

گزشتہ روز لاشاری محلہ جہان آباد سے دو مسلح ملزمان نبیل ولد جمیل اور شہاب ولد محمد رفیق کو گرفتار کیا گیا تھا۔ملزمان کے قبضے سے بوقت گرفتاری غیرقانونی پستول اور ایک عدد خنجر برآمد ہوا تھا۔گرفتار ملزمان نے دوران انٹیروگیشن 12 نومبر کو جہان آباد گودام ایریا میں قتل ہونے والے حیدر نامی نوجوان کے قتل کا اعتراف کرلیا۔ملزمان نے انکشاف کیا انھوں نے متوفی حیدر کو دوران واردات مزاحمت پر قتل کیا۔مذکورہ واقعے کا مقدمہ تھانہ پاک کالونی میں درج کیا گیا تھا۔گرفتار ملزم شہاب اس سے قبل بھی دو مقدمات میں گرفتار ہوکر جیل جا چکا ہے۔

