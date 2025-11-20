صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت آباد میں 270کلو وزنی غیرقانونی بجلی کنکشنز منقطع

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک) کے الیکٹرک نے لیاقت آباد کے مختلف ہائی لاس علاقوں سپر مارکیٹ، صرافہ بازار، باٹوا نگر اور بندھانی کالونی بلاک 1 اور 2 میں مربوط کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 270 کلوگرام غیرقانونی تاریں ہٹائیں۔۔۔

 اور 150 سے زائد غیرقانونی کنکشنز (گھریلو اور تجارتی) منقطع کیے ۔ اس دوران میڈیم لاس فیڈرز سے ویری ہائی لاس فیڈرز تک غیر قانونی 3-کور کاپر وائر بھی برآمد ہوئی جسے فوری ہٹایا گیا۔کے الیکٹرک کے ترجمان عمران رانا نے کہا کہ غیر قانونی کنکشنزعوامی سلامتی کیلئے براہِ راست خطرہ ہیں۔ 

 

