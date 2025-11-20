لیاقت آباد میں 270کلو وزنی غیرقانونی بجلی کنکشنز منقطع
کراچی(سٹی ڈیسک) کے الیکٹرک نے لیاقت آباد کے مختلف ہائی لاس علاقوں سپر مارکیٹ، صرافہ بازار، باٹوا نگر اور بندھانی کالونی بلاک 1 اور 2 میں مربوط کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 270 کلوگرام غیرقانونی تاریں ہٹائیں۔۔۔
اور 150 سے زائد غیرقانونی کنکشنز (گھریلو اور تجارتی) منقطع کیے ۔ اس دوران میڈیم لاس فیڈرز سے ویری ہائی لاس فیڈرز تک غیر قانونی 3-کور کاپر وائر بھی برآمد ہوئی جسے فوری ہٹایا گیا۔کے الیکٹرک کے ترجمان عمران رانا نے کہا کہ غیر قانونی کنکشنزعوامی سلامتی کیلئے براہِ راست خطرہ ہیں۔