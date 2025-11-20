وزیر ترقی نسواں کا ڈیفنس میں خاتون کی مشکوک ہلاکت کا نوٹس ،رپورٹ طلب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی نے بدر کمرشل ڈیفنس فیز فائیو میں خاتون کی مشکوک ہلاکت کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے واقعے سے متعلق تفصیلات طلب کرلیں۔۔۔
ابتدائی معلومات و تفتیش کے مطابق خاتون کی پچھلے ماہ شادی ہوئی تھی جبکہ خاتون اپنے شوہر کے رشتہ دار کے گھر واقع بدر کمرشل فیز فائیو میں کراچی گھومنے کی غرض سے رہائش پذیر تھی۔ پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر کوٹری میں اپنی ٹریننگ کے سلسلے میں موجود ہے جبکہ خاتون کے والد کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے۔