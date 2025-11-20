صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلانی ویلفیئر بہترین عالمی فلاحی ماڈل کی مثال ،ڈاکٹر ہمایوں ڈار

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک)کیمبرج انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک فنانس برطانیہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ہمایوں ڈار نے گزشتہ روز سیلانی ہیڈ آفس کے دفاتر اور زیتون اشرف آئی ٹی پارک کا دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے سیلانی کے بانی چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری سے بھی ملاقات کی۔انہوں نے سیلانی کے منصوبوں میںگہری دل چسپی ظاہر کی اور کہا کہ سیلانی ویلفیئر دنیا بھر کے لیے ایک بہترین ’’فلاحی ماڈل‘‘کی عملی مثال بن چکاہے ۔ اس موقع پر سی ای او سیلانی مفتی مدنی رضا کے علاوہ مفتی سید زاہد سراج، مفتی محمد ندیم صدیقی،مفتی نعمان کریم، مفتی حیدر علی لاشاری اور سیلانی سی ایس آر شعبے کے فرقان اسلم بھی موجود تھے ۔ 

