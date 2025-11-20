بیت السلام اولمپیاڈ 2025 کی اختتامی تقریب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں بیت السلام اولمپیاڈ 2025 کی اختتامی تقریب شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔تقریب میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلبہ نے شرکت کی۔۔۔
ملک کی نامور شخصیات اور اسپورٹس لیجنڈز نے بھی نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔بیت السلام اولمپیاڈ 2025، جسے پاکستان کا سب سے بڑا بین الاسکول و بین الکالج تعلیمی اور اسپورٹس مقابلہ قرار دیا جاتا ہے ،اس سال تین سو سے زائد تعلیمی اداروں کے پانچ ہزار سے زیادہ طلبہ کی بھرپور شرکت کے ساتھ مکمل ہوا۔ایونٹ میں پچاس سے زائد علمی، تخلیقی، ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے مقابلے شامل تھے ،جنہوں نے نوجوانوں میں علم، ٹیم ورک، قیادت اور صحت مند مسابقت کو فروغ دیا۔اختتامی تقریب معین خان اکیڈمی میں منعقد ہوئی،جس میں سماجی و تعلیمی شخصیات، حکومتی نمائندگان اور غیر ملکی مہمانان شریک ہوئے ۔