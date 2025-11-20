ڈبل ڈیکر بسیں بڈھی گھوڑی لال لگام ،پاسبان
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے ضلعی صدور کے اجلاس میں شرجیل میمن کے کراچی کیلئے نئی ڈبل ڈیکر بسیں اور جدید ای وی بسیں چلانے کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
سڑکوں کی حالت زار درست کئے بغیر ڈبل ڈیکر بسیں بڈھی گھوڑی لال لگام کے مترادف ہے ، جن سڑکوں پر بائک چلانا مشکل ہے ان پر ڈبل ڈیکر بسیں کیسے چلیں گی؟ قرضہ لے کر سفید ہاتھی پالے جا رہے ہیں جو کرپشن کی نذر ہو جائیں گے ۔ عوام صرف کرایہ ادا نہیں کریں گے ، بسوں کیلئے لئے گئے قرضوں پر سود بھی ادا کریں گے ۔