خواتین کے موبائل فون ہیک کرکے بلیک میل کرنے کے ملزم کا جسمانی ریمانڈ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے خواتین کے موبائل فون ہیک کرکے بلیک میل کرنے کے مقدمے میں ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔۔۔
عید گاہ تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار ملزم سمیر خان کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا، تفتیشی افسر کے مطابق ملزم سمیر خان مختلف لنکس خواتین کو بھیج کر ان کے موبائل فونز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک کرتا تھا۔ ملزم خواتین کے نمبرز حاصل کرکے انہیں واٹس ایپ پر میسجز اور کالز کرتا تھا جبکہ خواتین کی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے کی دھمکیاں دے کر انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزم خواتین سے زیادتی اور پیسے وصول کرنے میں بھی ملوث رہا ہے ۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سمیر خان کا کرمنل ریکارڈ چیک کرنا ہے اور اس سے برآمد ہونے والے موبائل فونز کا فارنزک معائنہ کروانا ضروری ہے ۔ تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ ملزم سے تفتیش کرنی ہے ، اس لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے ۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے ملزم کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس تحویل میں دے دیا۔