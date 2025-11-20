ائیر پورٹ پر مسافر سے 20پاکستانی پاسپورٹس برآمد
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے ) امیگریشن نے کراچی ائیر پورٹ پر مسافر سے 20 پاکستانی پاسپورٹس برآمد کرلیے۔۔۔
ترجمان کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ائیر پورٹ پر کارروائی کی اور وزٹ ویزے پر ایران جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزم کے قبضے سے 20 پاکستانی پاسپورٹس، ایرانی ویزا ایپلی کیشن فارم اور جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی برآمد ہوا ہے ۔ترجمان کے مطابق ابتدائی تفتیش میں پتا چلا ہے کہ ملزم بھاری رقوم کے عوض شہریوں کو ایران بھجواتا تھا اور اس کے لیے فی کس ڈھائی لاکھ روپے وصول کرتا تھا۔