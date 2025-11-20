صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ائیر پورٹ پر مسافر سے 20پاکستانی پاسپورٹس برآمد

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے ) امیگریشن نے کراچی ائیر پورٹ پر مسافر سے 20 پاکستانی پاسپورٹس برآمد کرلیے۔۔۔

ترجمان کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ائیر پورٹ پر کارروائی کی اور وزٹ ویزے پر ایران جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزم کے قبضے سے 20 پاکستانی پاسپورٹس، ایرانی ویزا ایپلی کیشن فارم اور جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی برآمد ہوا ہے ۔ترجمان کے مطابق ابتدائی تفتیش میں پتا چلا ہے کہ ملزم بھاری رقوم کے عوض شہریوں کو ایران بھجواتا تھا اور اس کے لیے فی کس ڈھائی لاکھ روپے وصول کرتا تھا۔

