نیشنل گیمز 2025کی سکیورٹی و ٹریفک پلان پر اہم اجلاس
افتتاحی تقریب 6دسمبر کوہوگی، 11ہزار کھلاڑی و آفیشلز شریک ہوں گےحدیقہ کیانی ، علی عظمت پرفارم کرینگے ،داخلہ پاس سے ہوگا،منور علی مہیسر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)35 ویں نیشنل گیمز 2025 کراچی کی افتتاحی و اختتامی تقریب کے دوران سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے نیشنل اسٹیڈیم میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے کی۔اجلاس میں ایڈیشنل سیکریٹری اسد اسحاق، ڈی سی ایسٹ ابرار جعفر، جی ایم نیشنل اسٹیڈیم ارشد خان، ڈی ایس او اسماعیل شاہ، اسسٹنٹ کمشنرز عمران سولنگی و جویریہ اشرف، سندھ اولمپک ایسوسی ایشن کے اصغر بلوچ، خالد رحمانی، گوہر رضا سمیت پولیس، رینجرز اور ایس ایس یو کے نمائندوں نے شرکت کی۔اجلاس میں 35 ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی و اختتامی تقریبات اور مجموعی سکیورٹی پلان پر بریفنگ دی گئی جبکہ سکیورٹی اداروں نے پارکنگ، واک تھرو گیٹس، اسنیفنگ، فین اسکریننگ اور ٹریفک پلان سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔
ترجمان محکمہ کھیل کے مطابق افتتاحی تقریب میں 11 ہزار سے زائد کھلاڑی اور آفیشلز شرکت کریں گے ۔ملکی شہرت یافتہ گلوکار حدیقہ کیانی اور علی عظمت بھی افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے ۔سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر نے کہا کہ 6 دسمبر کو ہونے والی افتتاحی تقریب میں شرکت صرف پاس کے ذریعے ممکن ہوگی۔ان کا کہنا تھا کہ شائقین میں خواتین اور فیملیز کے لیے علیحدہ انکلوژرز مختص کیے جائیں گے اور افتتاحی و اختتامی تقریبات کے لیے خصوصی کمیٹیاں بھی تشکیل دی جائیں گی۔ مزید برآں نجی ٹی وی کے مطابق نیشنل گیمز کیلئے 18 کروڑ روپے مالیت کا ٹچ پیڈ الیکٹرانک ٹائم سسٹم کراچی پہنچ گیا، یہ نظام انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ہم آہنگ ہے ۔