انتہاپسندی ،دہشتگردی پاکستان دشمنوں کا ہتھیار ،شاداب رضا
قانون وانصاف کی بالادستی سے ہی دہشتگرد عناصر اورمجرموں کو کمزور کیا جاسکتا ہے عوام کو ریلیف نہ ملنا جمہوری قدروں کے منافی عمل ہے ،سربراہ سنی تحریک کا بیان
کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک محمدشاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ غریب عوام کا استحصال بند کیا جائے مایوسیوں کو ختم کرنے کیلئے عوام کو روزگار فراہم کرنا ہوگا، عوام کے حقوق کا استحصال ہورہاہے روزگار ہے نہ ہی تعلیم وصحت غریب کو میسر ہے ،جمہوری حکومت میں عوام کو ریلیف نہ ملنا جمہوری قدروں کے منافی عمل ہے ،جمہوریت اور ملک کا آئین عوام کو حقوق دینے یکساں تعلیم وصحت اور معاشی آسانی دیتا ہے ،ٹیکس دینے سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے ملک ٹیکسوں سے ہی چلتے اورترقی کرتے ہیں ،بجلی ،گیس کے بلوں اور پٹرول پر بے جا ٹیکسز ختم کرکے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے ،پاکستان کی ترقی وخوشحالی کیلئے غریب ،مزدور ،کسان اپنا پسینہ بہاکر شب وروز جدوجہد میں مصروف عمل ہیں ،روزمرہ استعمال ہونی والی اشیاء پر ٹیکس ختم اور انہیں سستا کیا جائے ۔
ایک بیان میں انہوں نے مزیدکہا کہ غریبوں کے حقوق کے حل کیلئے آواز بلند کرتے رہیں گے ،پاکستان کے استحکام اور ترقی کیلئے کوشاں ہیں اور مثبت حکومتی پالیسیوں کا ساتھ دینگے ،حکومتی منفی پالیسی جس سے غریب پر مشکلات آتی ہوں ایسی پالیسیوں کا ساتھ نہیں دینگے ،قانون وانصاف کی بالادستی کے ذریعے ہی دہشتگرد وجرائم پیشہ عناصر کو کمزور کیا جاسکتا ہے ،انتہاپسندی اور دہشتگردی پاکستان کے دشمنوں کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وملک میں انتشار پھیلا کر بدامنی کرنا چاہتے ہیں ،ملک دشمن قوتوں کے ناپاک عزائم کسی طور بھی کامیاب ہونے نہیں دینگے ۔