صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرقانونی پورشنز کی خریدو فروخت پر پابندی عائد

  • کراچی
غیرقانونی پورشنز کی خریدو فروخت پر پابندی عائد

سب رجسٹرارز کو غیرقانونی فلورز اور پورشنز کی رجسٹری قبول نہ کرنے کاحکم خلاف ورزی پر ایجنٹس اور خریداروں کیخلاف کارروائی ہو گی،ڈپٹی کمشنر جنوبی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع جنوبی میں غیرقانونی پورشنز اور اضافی فلورز کی خرید فروخت پر مکمل پابندی عائد۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق تمام سرکاری رجسٹرار اور بلڈرز کو پابند کیا گیا ہے کہ لیاری، گارڈن، اولڈ سٹی اور کلفٹن کے علاقوں میں غیرقانونی تعمیرات کی سرگرمیاں باعث تشویش ہیں متعدد رئیل اسٹیٹ ایجنٹس غیرقانونی پورشنز بیچنے اور مارکیٹنگ میں ملوث ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سائوتھ جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ احکامات کے تحت تمام غیرقانونی تعمیرات اور سب لیزنگ واضح طور پر غیرقانونی ہیں۔ تمام رئیلٹرز کو غیرقانونی پورشنز کی خریدوفروخت، تشہیر اور ٹرانزیکشن پر مکمل طور پرپابندی عائد ہے ۔ سب رجسٹرارز کو حکم کہ غیرقانونی فلورز اور پورشنز کی کوئی رجسٹری قبول نہ کریں۔ غیرقانونی پراپرٹیز کی رجسٹری یا سب لیز کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کی جائے گی ۔

خلاف ورزی کی صورت میں تمام ملوث ایجنٹس اور خریداروں پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رئیلٹرز کو ہدایت کہ ہر پراپرٹی کی مکمل جانچ پڑتال اور قانونی دستاویزی تصدیق یقینی بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر جاوید نبی کھوسو کا کہنا تھا کہ غیرقانونی یونٹس بیچنے والے عناصر کو مستقبل میں سنگین قانونی و انتظامی نتائج کا سامنا ہوگا۔ ضلع ساؤتھ میں ناجائز تعمیرات کے خلاف وسیع پیمانے پر فوری کریک ڈاؤن شروع کیا جارہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ غیرقانونی پراپرٹیز بیچنے والے ایجنٹس اور ڈیلرز کسی رعایت کا مستحق نہیں۔تمام ایسوسی ایشنز کو آگاہ کیا گیا کہ غیرقانونی فلیٹس کی مارکیٹنگ ناقابل قبول جرم تصور ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن