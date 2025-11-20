ٹوٹی سڑکیں عوام کیلئے پل صراط بن گئیں،منعم ظفر
جرم، سیاست، حکومت اور مافیا کے گٹھ جوڑ نے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے حکومت کا ماسٹر پلان کراچی کی تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں، پریس کانفرنس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ جرم، سیاست، حکومت اور مافیاؤں کے گٹھ جوڑ نے شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے ،پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا ماسٹر پلان کراچی کی تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں، ای چالان اور کیمروں کے بعد شارع فیصل کو عوام کے لیے پل صراط قرار دے رہے ہیں، کراچی کا تباہ حال انفرااسٹرکچر اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تو پہلے ہی اہل کراچی کے لیے پل صراط بنی ہوئی ہیں جن پر سے روزانہ انہیں گزرنا پڑتا ہے ، واٹر کارپوریشن، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ عوام کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بدھ کوادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ، ڈپٹی سیکر یٹری کراچی قاضی صدر الدین، سکریٹری اطلاعات زاہد عسکری بھی موجود تھے ۔
منعم ظفر نے مزید کہا کہ شہر میں جرائم اور مسلح ڈکیتی کی وارداتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور ہیوی ٹریفک کے ہاتھوں بھی شہری روزانہ نشانہ بن رہے ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر بلدیات صرف ای چالان پر زور دے رہے ہیں، 17سال میں کراچی میں صرف چند سو بسیں لانے والی سندھ حکومت کے وزیر روزانہ ڈبل ٹریکر بسوں کے اعلان کر کے اہل کراچی کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم فرینڈلی اپوزیشن کر کے صرف اپنی وزارتوں کو تحفظ دے رہی ہے اور ذاتی مفادات کے حصول میں لگی ہوئی ہے ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق فوری طور پر کراچی کو 500ارب کا ترقیاتی پیکیج دے ، سندھ حکومت ہر ٹاؤن کو 2ارب روپے فراہم کرے ،تاکہ شہر کی حالت بہتر اور عوامی مسائل حل ہوں۔