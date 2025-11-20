صنعتی استعمال کے لئے ری سائیکل پانی کا نظام شروع
میئرکاصنعتکاروں کے ہمراہ سائٹ کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ صنعتی شعبے کی15کروڑ گیلن یومیہ ضرورت پوری ہوگی،مرتضیٰ وہاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے سائٹ ایریا ہارون آباد میں صنعتکاروں سے ملاقات کی اور شہر میں جاری سیوریج ٹریٹمنٹ اور صنعتی مقاصد کیلئے پانی کی ری سائیکلنگ کے منصوبوں پر بریفنگ دی ۔ اس موقع پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد علی صدیقی نے میئر اور صنعتکاروں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے تکنیکی پہلوؤں اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ میئر کراچی نے صنعتکاروں کے وفد کے ہمراہ سائٹ لمیٹڈ کے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بتایا کہ شہر میں پہلی بار باقاعدہ طور پر پانی کی ٹریٹمنٹ اور اسے صنعتی استعمال کیلئے ری سائیکل کرنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے ۔ ماڑی پور میں واقع ٹی پی تھری ٹریٹمنٹ فیسلٹی طویل عرصے کے بعد دوبارہ آپریشنل ہوچکی ہے ۔
اسی طرح ہارون آباد کے ٹی پی ون پلانٹ میں 25 سال بعد ٹینکوں کی صفائی اور بحالی کا کام مکمل کیا گیا ہے جبکہ سائٹ انڈسٹریل ایریا کے عقب میں واقع ٹی پی ون پر کام تیزی سے جاری ہے ۔میئرنے کہا کہ کراچی کی صنعتوں کو روزانہ تقریباً 150 ایم جی ڈی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ منصوبہ صنعتی شعبے کی کم از کم 15 کروڑ گیلن یومیہ ضرورت پوری کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر ری سائیکل شدہ پانی کا یہ نظام کامیابی سے چلنے لگا تو کراچی پاکستان کا پہلا انڈسٹریل واٹر پارک بنانے کا اعزاز حاصل کرے گا۔