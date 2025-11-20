گرین لائن روٹ پر خواتین کیلئے مخصوص پنک بس سروس شروع
ڈبل ڈیکر بسیں ابتدا میں شارع فیصل پر چلیں گی، ضرورت محسوس ہوئی تو ان کا روٹ مزید بڑھایا جائے گا، شرجیل میمن خصوصی صلاحیتوں والے بچوں کیلئے خصوصی بائیکس تیار کی جا رہی ہیں ،شہریوں کو مزید خوش خبریاں جلد ملیں گی،سینئروزیر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ صوبے میں بہتر سفری سہولیات کے لئے مسلسل کام کر رہا ہے اور شہریوں کو مزید خوش خبریاں جلد ملیں گی، خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے سندھ حکومت نے پنک بس سروس کا دائرہ وسیع کر دیا ہے ۔ نمائش سے سرجانی تک پنک بی آر ٹی بسیں شروع ہو چکی ہیں اور جلد ہی اورنج لائن بی آر ٹی اور گرین لائن میں بھی پنک بسیں چلیں گی۔گرین لائن بی آر ٹی روٹ پر خواتین کے لئے مخصوص پنک بس سروس شروع ہونے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خصوصی صلاحیتوں والے بچوں کے لئے خصوصی بائیکس تیار کی جا رہی ہیں جو فری آف کاسٹ دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بائیکس کی تقسیم کا عمل روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کے ہر طبقے کے لئے سہولتیں فراہم کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے اور محکمہ ٹرانسپورٹ اسی مقصد کے ساتھ کام کر رہا ہے ۔سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صوبے میں ڈبل ڈیکر بسیں اگلے ہفتے آ رہی ہیں جو ابتدا میں شارع فیصل پر چلیں گی۔
اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ان کا روٹ مزید بڑھایا جائے گا، کوریڈور اور بی آر ٹی میں پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر نئی بسیں شروع کی جارہی ہیں جن پر شہریوں کا مثبت ردعمل سامنے آیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایشین ڈویلپمنٹ بینک کے ساتھ حل طلب امور طے پا چکے ہیں۔ کراچی میں تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کی موجودگی میں ٹرانسپورٹ منصوبوں پر اوپن بریفنگ دی جائے گی، سندھ حکومت کسانوں کو مفت کھاد فراہم کر رہی ہے اور سبسڈی سے گندم کی کاشت میں اضافہ ہوگا۔انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت اکیس لاکھ سیلاب متاثرین کے گھروں کے مالکانہ حقوق خواتین کو دیے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی خواتین کی معاشی خود مختاری کے لئے شروع کیا گیا تھا اور صدر آصف زرداری نے بی آئی ایس پی کا آغاز کیا تھا۔