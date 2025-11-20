کے ایم سی اورکے الیکٹرک کو کنٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس وصولی سے روک دیا گیا
میونسپل ٹیکس وصولی کا اختیار کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے ،سندھ ہائیکورٹ، بیک وقت دو اداروں کے میونسپل ٹیکس وصول کرنے سے شہریوں پر غیرقانونی مالی بوجھ ڈالا جارہا ہے ،درخواست گزار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کے رہائشیوں سے کے ایم سی کی جانب سے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے کنٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس وصولی کنٹونمنٹ بورڈ کا اختیار قرار دیتے ہوئے کے ایم سی اور کے الیکٹرک کو کنٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس وصول کرنے سے روک دیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ پہلے ہی کنزرونسی ٹیکس وصول کررہا ہے جبکہ کے ایم سی نے اضافی طور پر بجلی کے بلوں میں میونسپل چارجز بھی شامل کردیے ہیں۔ بیک وقت دو ادارے میونسپل ٹیکس وصول کررہے ہیں جس سے شہریوں پر غیرقانونی مالی بوجھ ڈالا جارہا ہے ۔
درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کا کہنا تھا کہ کنٹونمنٹ علاقوں سے ٹیکس وصولی کا اختیار صرف کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے ، کے ایم سی ایسے علاقوں سے میونسپل ٹیکس وصول نہیں کرسکتی۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ کے ایم سی اور کے الیکٹرک کو کنٹونمنٹ علاقوں سے ایم یو سی ٹی وصول کرنے سے روکا جائے جبکہ کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی کے ایم سی کے مساوی ٹیکس کی کٹوتی کا پابند بنایا جائے ۔ کنٹونمنٹ بورڈ، کے ایم سی کے مقابلے میں پہلے ہی زائد ٹیکس وصول کررہا ہے ، اس کے باوجود بجلی کے بلوں میں اضافی میونسپل چارجز شامل کرنا غیرقانونی عمل ہے ۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد واضح کیا کہ کنٹونمنٹ علاقوں سے میونسپل ٹیکس کی وصولی کا اختیار کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے ۔