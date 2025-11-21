زیبرا کراسنگ اور نو پارکنگ کے بورڈ آویزاں ہونا شروع
کراچی (آئی این پی)کراچی میں آخر کار ای چالان کے نفاذ کے بعد زیبرا کراسنگ اور نو پارکنگ کے بورڈ آویزاں ہونے لگے ۔شہر کراچی میں ٹریفک قوانین کے سائن بورڈ آوایزاں کرنے کی شروعات ہو گئی۔۔۔
، شہر میں متعدد علاقوں میں نو پارکنگ اور زیبرا کراسنگ کے نشان لگا دیے گئے ۔ ای چالان کے نفاذ پر عوامی اور قانونی حلقوں کی جانب سے کئی قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کرنے پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے ۔سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے پہلے مرحلے میں شاہراہ فیصل اور صدر کے متعدد علاقوں میں حد رفتار، نو پارکنگ اور زیبرا کراسنگ کے نشانات لگائے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں قانون کا نفاذ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس قانون سے متعلق عوام کو آگاہی اور اس قانون سے وابستہ لوازمات موجود نہ ہوں۔ قانون کے اطلاق کے لیے ضروری ہے اس کے حوالے سے واضح ہدایات بھی موجود ہوں۔