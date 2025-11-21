صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستائیسویں ترمیم سے مظلوم طبقوں کو مایوسی ہوئی ،پاسبان

  • کراچی
ستائیسویں ترمیم سے مظلوم طبقوں کو مایوسی ہوئی ،پاسبان

کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد اور ضلعی صدور قیوم شعبان، عمیر صدیقی، سجاول خان مروت اور امداد بلوچ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم سے پاکستان کے مظلوم طبقوں کو مایوسی ہوئی ہے۔۔۔

 ، عوام کو امید تھی کہ نئے صوبے بنانے کی سمت میں پیش رفت ہوگی یا کم از کم بلدیاتی سطح پر اختیارات منتقل ہوں گے ۔ صوبوں کے وسائل پر سب کا حق ہے لیکن اس پر چند افراد قابض ہیں۔ عوام کو فائدہ یکساں طور پر ہونا چاہیے ۔ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لئے چھوٹے انتظامی یونٹ ناگزیر ہیں۔انہوں نے کہا کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی بناء پر ملک کی ترقی رک گئی ہے ۔ پچھلے 20 سال میں صرف چوکیدار اور بائیکیا کی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ لوگوں کے معیار زندگی میں تنزلی ہو رہی ہے ۔ عوام جمہوریت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوان نسل کو دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ۔ روزگار کا ذریعہ لوگوں کا بنیادی حق ہے ۔ یوٹیلیٹی ،علاج معالجہ اور ٹرانسپورٹ سب کی دسترس میں ہونا چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ، 171 سکیمیں ناقص قرار، 149 سکیموں میں نمایاں خامیاں

ایف ڈی اے سٹی میں ڈویژنل ماڈل کالج کے سب کیمپس کا افتتاح

ڈسپوزل سٹیشنز کی پمپنگ مشینری اپ گریڈ ہو گی: ایم ڈی واسا

شہر بھر کی گرین بیلٹس میں پلانٹیشن کرنے کا حکم

جھنگ:اربن پلانٹیشن مہم کے تحت شہر میں پودے لگائے گئے

چنیوٹ:انتظامیہ پروفارمنس انڈیکیٹرز کی تکمیل کیلئے سرگرم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ