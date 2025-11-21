ستائیسویں ترمیم سے مظلوم طبقوں کو مایوسی ہوئی ،پاسبان
کراچی (این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد اور ضلعی صدور قیوم شعبان، عمیر صدیقی، سجاول خان مروت اور امداد بلوچ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم سے پاکستان کے مظلوم طبقوں کو مایوسی ہوئی ہے۔۔۔
، عوام کو امید تھی کہ نئے صوبے بنانے کی سمت میں پیش رفت ہوگی یا کم از کم بلدیاتی سطح پر اختیارات منتقل ہوں گے ۔ صوبوں کے وسائل پر سب کا حق ہے لیکن اس پر چند افراد قابض ہیں۔ عوام کو فائدہ یکساں طور پر ہونا چاہیے ۔ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لئے چھوٹے انتظامی یونٹ ناگزیر ہیں۔انہوں نے کہا کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی بناء پر ملک کی ترقی رک گئی ہے ۔ پچھلے 20 سال میں صرف چوکیدار اور بائیکیا کی نوکریاں پیدا ہوئی ہیں۔ لوگوں کے معیار زندگی میں تنزلی ہو رہی ہے ۔ عوام جمہوریت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ نوجوان نسل کو دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ۔ روزگار کا ذریعہ لوگوں کا بنیادی حق ہے ۔ یوٹیلیٹی ،علاج معالجہ اور ٹرانسپورٹ سب کی دسترس میں ہونا چاہیے ۔