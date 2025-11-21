لیجنڈ ٹرسٹ اکاؤنٹ جعل سازی ، ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش
پانچ کروڑ سے زائد کے فراڈ، جعلی چیک بکس اور افسران کی غفلت کابھی انکشاففراڈ روکنے کیلئے مؤثر اقدامات نہیں کئے ، رپورٹ کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)صوبائی اینٹی کرپشن عدالت میں لیجنڈ ٹرسٹ اکاؤنٹ میں مبینہ بڑے پیمانے پر جعل سازی اور فراڈ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی جہاں اینٹی کرپشن حکام نے مقدمے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کردی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لیجنڈ ٹرسٹ اکاؤنٹ سے جعلی چیکوں کے ذریعے مجموعی طور پر 5 کروڑ 56 لاکھ 88 ہزار 500 روپے نکلوائے گئے ۔ اینٹی کرپشن کی جمع کرائی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جعلی طریقے سے جاری کی گئی چیک بکس کے ذریعے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے بھاری رقوم نکلوائی گئیں۔ چیک بُک نعمت اللہ خان کو غیرقانونی طور پر جاری کی گئیں جبکہ اصل چیک بُک کے ریکوزیشن پیپر کو ہٹا کر دوبارہ لگایا گیا، ممکنہ طور پر اصل ریکوزیشن پیپر کی نقل تیار کرکے اضافی چیک بکس بھی حاصل کی گئیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں نعمت اللہ خان کو فراڈ کا مرکزی کردار قرار دیتے ہوئے بتایا گیا کہ انہوں نے 8 جولائی سے 19 ستمبر کے دوران 2 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کی ۔ رپورٹ میں شریک ملزمہ جازیبا شوکت کا کردار بھی سامنے آیا ہے ،انہوں نے 3 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم نکلوانے میں معاونت کی۔ رپورٹ میں محکمہ نوادرات کے افسران کی سنگین غفلت بھی سامنے آئی۔ سیکریٹری نوادرات نے اکاؤنٹ کی مناسب نگرانی نہیں کی اور فراڈ روکنے کیلئے مؤثر اقدامات نہیں کیے ۔ عدالت نے رپورٹ کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے ۔