موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی خاتون کا ہیلمٹ پہننا بھی لازمی قرار
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ڈی ایس پی ٹریفک کراچی کاشف ندیم نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھی خاتون کا بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہے ۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کہ جان تو مرد خاتون دونوں کی قیمتی ہے اس لیے دونوں کا ہیلمٹ پہننا لازمی ہے۔۔۔
، ای ٹکٹنگ کے نظام نے ڈبل ہیلمٹ والے چالان کا اجرا کرنا شروع کر دیا ہے اور چالان لوگوں کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک پولیس نے یہ بھی کہا ہے کہ کار میں بھی صرف ڈرائیور ہی نہیں، برابر میں بیٹھے مسافر کا بھی بیلٹ باندھنا لازمی ہے ، خلاف ورزی پر چالان آرہے ہیں۔ڈی ایس پی ٹریفک کراچی نے سیٹ بیلٹ کے حوالے سے نئی وارننگ جاری کردی ہے ۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو میں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس نے کہا کہ صرف ڈرائیور ہی نہیں، برابر میں بیٹھے مسافر کا بھی بیلٹ باندھنا لازمی ہے ، خلاف ورزی پر چالان آرہے ہیں۔