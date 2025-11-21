شہر کو پھر بدامنی کی طرف دھکیلا جارہا ہے ،علامہ ناظر عباس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مر کزی ایڈیشنل سیکرٹری علامہ ناظر عباس تقوی کا کہنا ہے کہ کراچی میں پھر سے شیعہ ٹارگٹ کلنگ کا شروع ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔۔
، ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو پھر سے بدامنی اور اند ھیروں کی طرف لے جانے کی کوششیں کی جارہی ہے ، گز شتہ 10 دنوں میں 3 بے گناہ شیعہ نو جوانوں کو شہر کراچی کے مختلف مقامات پر بے دردی سے شہید کردیا گیا جس سے ملت جعفر یہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ، حکومت سندھ اور سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان واقعات میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کرکے عوام کے سامنے لائیں۔