پاک فرانس بزنس الائنس کے زیرِ اہتمام گالا ڈنر کا انعقاد
کراچی(سٹی ڈیسک)موون پک ہوٹل کراچی کو پاکستان فرانس بزنس الائنس کے گالا ڈنر کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہوا۔۔۔
جو وقار، سفارتی شائستگی اور کراچی کے نمایاں کاروباری رہنماؤں کی بھرپور شرکت سے مزین ایک شام تھی۔تقریب میں پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر ہز ایکسی لینسی مسٹر نکولا گالی، اور قونصلیٹ آف فرانس کے لورنٹ چوپیٹون اور الیکسی شاٹاہٹن اسکائی نے شرکت کی۔ ان کی موجودگی نے تقریب کو سفارتی وقار بخشا اور پاکستان اور فرانس کے درمیان معاشی و ثقافتی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کو اجاگر کیا۔