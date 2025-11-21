جیکب آباد:ڈی ایچ کیو میں ڈینگی وارڈ قائم، کوئی مریض نہ آیا
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لئے وارڈ مخصوص کردیا گیا۔۔۔
، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کی سہولت اسپتال میں دستیاب نہیں ہے ، یہی صورتحال ضلع کی دیگر دو تحصیلوں کی بھی بتائی جاتی ہے ، سہولت نہ ہونے سے سرکاری اسپتال میں کوئی بھی ڈینگی کا مریض نہیں آیا، جمس اسپتال میں 15ڈینگی کے کیس رپورٹ ہوئے شہر کی نجی لیبارٹری میں ڈینگی کے مریضوں کی بڑی تعداد میں تشخیص ہونے کی اطلاعات ہیں، اس ضمن میں محکمہ صحت کوئی اقدامات کرنے کو تیار نہیں نہ ہی شہر میں مچھر مار اسپرے کرایا گیا ہے۔