صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کی پاکستان سے وفاداری نعمت سے کم نہیں، صاحبزادہ زبیر

  • کراچی
چین کی پاکستان سے وفاداری نعمت سے کم نہیں، صاحبزادہ زبیر

امریکی کانگریس کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ نے وفاداری ثابت کردیچین کی دوستی میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے ، صدر ملی یکجہتی کونسل، گفتگو

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)جمعیت علماء پاکستان و ملی یکجہتی کونسل کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ زبیر نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کو فتح چین کے دفاعی نظام سے حاصل ہوئی، بھارت جن طیاروں پر فخر کرتا تھا اس کی تباہی بھی چینی ہتھیاروں سے ہوئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین پاکستان کا وفادار دوست ہے اور وہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور اس کی یہ دوستی اور وفاداری پاکستان کی سالمیت اور دفاع کیلئے ایک نعمت سے کم نہیں۔ لہذا ہمارے حکمرانوں کو امریکی محبت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہئے ، جس سے اس کی وفاداری اور محبت میں کوئی دراڑ آئے ، امریکہ نے 1965ء سے لیکر 1971ء اور 2024ء تک بھارت کی جارحیت پر اس کا ساتھ دیا اور پاکستان سے غداری کی جبکہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتا رہا لہذا ٹرمپ کے تعریفی الفاظ اور محبت کے بیانیہ پر اندھا اعتماد کر کے چین کی دوستی میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے ، چین اور بھارت کی حالیہ قربتوں سے یہ محسوس ہورہا ہے کہ شاید ان کی پاکستان سے محبتوں میں کچھ کمی آ گئی ہے ، لہذا اس کا فوری تدارک بہت ضروری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاک آسڑیلیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم

موسمیاتی بقا کے ساتھ کھڑے، ہر صورت یقینی بنائینگے، مصدق ملک

سی ڈی اے ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 2 منصوبوں کی منظوری

آج بچوں کو پولیو سے بچائیں، کل صحت مند پاکستان بنائیں، عائشہ فاروق

سی سی ڈی کی بہتر حکمت عملی، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ،شازیہ رضوان

بھارہ کہو میں سوئی گیس پائپ لائن کے منصوبہ کا افتتاح

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ