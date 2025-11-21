چین کی پاکستان سے وفاداری نعمت سے کم نہیں، صاحبزادہ زبیر
امریکی کانگریس کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ نے وفاداری ثابت کردیچین کی دوستی میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے ، صدر ملی یکجہتی کونسل، گفتگو
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)جمعیت علماء پاکستان و ملی یکجہتی کونسل کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ زبیر نے کہا ہے کہ امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق مئی میں پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کو فتح چین کے دفاعی نظام سے حاصل ہوئی، بھارت جن طیاروں پر فخر کرتا تھا اس کی تباہی بھی چینی ہتھیاروں سے ہوئی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چین پاکستان کا وفادار دوست ہے اور وہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور اس کی یہ دوستی اور وفاداری پاکستان کی سالمیت اور دفاع کیلئے ایک نعمت سے کم نہیں۔ لہذا ہمارے حکمرانوں کو امریکی محبت میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہئے ، جس سے اس کی وفاداری اور محبت میں کوئی دراڑ آئے ، امریکہ نے 1965ء سے لیکر 1971ء اور 2024ء تک بھارت کی جارحیت پر اس کا ساتھ دیا اور پاکستان سے غداری کی جبکہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور اس کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتا رہا لہذا ٹرمپ کے تعریفی الفاظ اور محبت کے بیانیہ پر اندھا اعتماد کر کے چین کی دوستی میں کوئی کمی نہ آنے دی جائے ، چین اور بھارت کی حالیہ قربتوں سے یہ محسوس ہورہا ہے کہ شاید ان کی پاکستان سے محبتوں میں کچھ کمی آ گئی ہے ، لہذا اس کا فوری تدارک بہت ضروری ہے۔