سکھر میں بڑھتے ٹریفک مسائل روکنے کیلئے اہم اقدامات کا فیصلہ
گھنٹہ گھر کے نزدیک ون وے کی خلاف ورزی روکنے کیلئے ٹائر کلر لگیں گےلنڈا بازار والوں کو متبادل جگہ دی جائے ، کمشنر عابد سلیم کی اجلاس میں ہدایت
سکھر(بیورو رپورٹ)کمشنر سکھر عابد سلیم قریشی نے شہریوں کی شکایات پر شہر کے مرکز گھنٹہ گھر پر بڑھتے ٹریفک مسائل کا نوٹس لے لیا، اس سلسلے میں ضروری اقدامات کے لیے انہوں نے ڈپٹی کمشنر نادر شہزاد خان، اسسٹنٹ کمشنر سٹی سارہ فراز، میونسپل آفیسر نعمان علی، ٹریفک اور پولیس افسران کے ساتھ اجلاس کیا۔ جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے شہریوں کی آگاہی کے لیے میگا فون پر اعلانات کرائے جائیں گے ، اس کے بعد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی اور تجاوزات کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ گھنٹہ گھر کے اطراف قائم غیر قانونی لنڈا بازار کو ہٹا کر انہیں شہر کے قریب متبادل جگہ فراہم کی جائے ، جہاں وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔انہوں نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی کہ گھنٹہ گھر سے معصوم شاہ مینارہ کی جانب چڑھائی کے مقام پر ون وے کی پابندی کی جائے ، جبکہ ساتھ ہی وہاں مخالف سمت سے آنے والی گاڑیوں کی رکاوٹ کے لیے ٹائر کلر لگانے کے احکامات بھی دیے ،انہوں نے ہدایت کی کہ موٹر سائیکلوں کی پارکنگ متعین کرنے کے لیے نشانات لگانے کے ساتھ مختلف جگہوں پر زنجیر بھی لگا دی جائے ، متعین کردہ زنجیر سے باہر کی جانب موٹر سائیکلوں کا تجاوز برداشت نہ کیا جائے ، اس سلسلے میں انہوں نے ہدایت کی کہ موبائل مارکیٹ، مہران مرکز کے دکانداروں اور میڈیکل اسٹور مالکان کو ٹریفک پر قابو پانے کے سلسلے میں مثبت تعاون کے لیے پابند کیا جائے۔