میرپور خاص:مطالبات کی منظوری کیلئے بلدیہ ملازمین کی ہڑتال
دفاتر کی تالہ بندی کردی، یوسی چیئرمین سے مذاکرات پر احتجاج کچھ روز کیلئے مٔوخرملازمین نے تنخواہ اضافہ، گریجویٹی رقم فراہمی، پروموشن ودیگر مطالبات پیش کئے
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں میونسپل کارپوریشن ے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافہ، گریجویٹی کی رقم نہ ملنے اور پروموشن و دیگر مطالبات کی منظوری نہ ہونے پر دفاتر کی تالا بندی کرکے ہڑتال کی۔ اس موقع پر ایپکا شہید یونین کے رہنما مظہر علی عباسی اور سید عابد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کئی برسوں سے ملازمین کو ترقی نہیں دی جارہی ہے ، جبکہ حکومت کی جانب سے آرڈر ہونے کے باوجود پروموشن نہیں ہورہے ہیں، انھوں نے کہا گریجویٹی کے درجنوں ملازمین بقایاجات کے لیے چکر لگا رہے ہیں، قسطوں میں گریجویٹی کی رقم دی جارہی ہے ، جو نا انصافی ہے ، انھوں نے کہا کہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں کیا گیا اضافہ اب تک ملازمین کو نہیں مل سکا ہے ، جبکہ تنخواہ کا ڈیفرنس ملازمین کو نہیں دیا جارہا ہے ۔ اس موقع پر ملازمین شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے ۔ بعد ازاں ایم سی انیس الرحمان سیال، سلام میمن، یوسی چیئرمین شریف بلوچ، ارشد ہزاروی کے یونین رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے جس کے بعد یونین رہنماؤں نے میونسپل کمشنر کی یقین دہانی پر احتجاج کچھ روز کے لیے موخر کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔