سجاول میں بینظیر فیملی پارک کی تعمیر تیز کرنے کا حکم
ترجمان سندھ حکومت ہیر سوہو کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ ترقیاتی کاموں کا جائزہٹھیکیدار سے وضاحت طلب، پارک کی تکمیل تک مزید ادائیگی روک دی
سجاول (نامہ نگار)ترجمان سندھ حکومت ایم پی اے ہیر سوہو اور ڈپٹی کمشنر سجاول زاہد حسین رند کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا، جس میں انجینئرز نے جاری منصوبوں اور ان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ایم پی اے ہیر سوہو نے تعلقہ میرپور بٹھورو میں بینظیر بھٹو فیملی پارک کی تعمیر میں غیرمعمولی سست رفتاری پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے متعلقہ انجینئرز اور ٹھیکیدار کو سختی سے ہدایت کی کہ پارک کا کام فوری طور پر دوبارہ شروع کرکے تیزی سے مکمل کیا جائے ، تاکہ عوام کو تفریحی سہولیات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے ۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ پارک کی تکمیل تک ٹھیکیدار کو کسی بھی قسم کی ادائیگی نہ کی جائے ، اور اگر ہدایت پر عمل نہ ہوا تو ٹھیکیدار کے خلاف وضاحت طلب اور نوٹس جاری کرکے اسے بلیک لسٹ کیا جائے ۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اے ہیر سوہو اور ڈپٹی کمشنر زاہد حسین رند نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت اور ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقیاتی منصوبے عوامی مفاد سے جڑے ہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی ۔ ہیر سوہو نے مزید بتایا کہ سجاول، بنوں ، لائق پور اور دڑو کے لیے پیور بلاک اسکیمیں بھی منظور کرائی گئی ہیں، جن پر جلد کام شروع ہوگا، جس سے شہروں کو صاف ستھرا ماحول اور بہتر سہولیات فراہم ہو سکیں گی۔