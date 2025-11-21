صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پڈعیدن میں مزدور قتل، محراب پور سے ٹیچر کی لاش برآمد

  • کراچی
شاہد اقبال آرائیں نے نوناری قبرستان کے قریب خود کشی کی ہے ، پولیسسجاول سے نومولود بچے کی لاش ملی، سکھر میں لڑکی کی خودکشی کی کوشش

پڈعیدن، اندرون سندھ (نمائندگان، بیورو رپورٹ)پڈعیدن کے قریب کوٹ لالو کے گاؤں عثمان میں مزدور قتل کردیا گیا، جبکہ محراب پور میں ٹیچر کی لاش ملی، سجاول میں نومولود بچے کو پھینک دیا گیا، جبکہ سکھر میں لڑکی نے خود کشی کی کوشش کی، تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ پڈعیدن کے قریب کوٹ لالو کے گاؤں عثمان سے مزدور کی گولی لگی لاش دیکھ کر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے لاش اسپتال منتقل کردی،جہاں شناخت نوید احمد کے نام سے ہوئی، بعد ازاں لاش ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی گئی، ادھر محراب پور میں نوناری قبرستان کے پاس نوجوان کی لاش ملی ہے ، جس کی شناخت معروف تاجر ظفر اقبای حیدری کے بھتیجے شاہد اقبال آرائیں ولد جاوید اقبال آرائیں کے نام سے ہوئی ہے ، جو نیوٹاؤن کا رہائشی تھا،متوفی ایک نجی تعلیمی ادارے میں بحیثیت معلم خدمات انجام دے رہا تھا، ایس ایچ او اشفاق شر نے بتایا کہ موبائل دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے۔ دوسری جانب اکری تھانے کی حدود مہران ہائی وے پر تیز رفتار کار نہر پر بنے داؤد پل کی دیوار سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی، جس سے شیراز لاشاری ولد استاد نذیر احمد لاشاری جاں بحق اور صابر لاشاری، شاہ زین لاشاری اور ہسبانی برادری کا نوجوان زخمی ہو گیا۔ دریںاثنا سجاول کے اعوان فارم کے قریب جھاڑیوں سے معصوم بچے کی لاش ملی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا، پولیس کے مطابق متعدد پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے ۔ ادھر روہڑی میں چھوہارا منڈی کے علاقے میں پسند کی شادی نہ ہونے پر 17 سالہ لڑکی نے زہرپی لیا، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کردیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔

 

