بجلی چوری کیخلاف آپریشن کے دوران کے الیکٹرک ٹیم پر فائرنگ اور پتھراؤ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کے الیکٹرک کی جانب سے شفیق موڑ کے علاقے میں شفیق-2 انڈسٹریل فیڈر پر بجلی چوری کے خلاف جاری آپریشن کے دوران شرپسند عناصر نے عملے پر حملہ کر دیا۔۔۔
ترجمان کے مطابق کنڈے ہٹانے کی کارروائی کے دوران کے الیکٹرک ٹیموں کو شدید مزاحمت، فائرنگ اور پتھراؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال بگڑنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فوری مداخلت کی جس کے بعد آپریشن مکمل کیا گیا۔ترجمان کے مطابق کارروائی کے دوران 85 کلوگرام سے زائد غیرقانونی کنڈے کی تاریں ہٹا دی گئیں۔ ترجمان نے واضح کیا کہ عملے پر حملہ، ہراسانی یا رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور شرپسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ترجمان کے مطابق علاقے کے نادہندگان پر 1.3 ارب روپے سے زائد واجبات ہیں، جبکہ ماہانہ تقریباً 3 لاکھ یونٹ بجلی چوری کی جارہی ہے ، جس کے خلاف سخت ایکشن جاری رہے گا۔