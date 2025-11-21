شہر ڈینگی کی لپیٹ میں، اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ
ایمرجنسی میں 300 مریضوں میں 80میں ڈینگی کی تصدیق ، ذرائع جناح اسپتال صحت مند ماحول کی عدم فراہمی،اسپرے مہمات کا نہ ہونا بڑی وجوہات ،ماہرین
کراچی (این این آئی)شہرقائد میں ڈینگی کیسز کی صورت حال نے انتہائی خطرناک صورت حال اختیار کر لی ہے ، صرف جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں 70 سے 80 مریض ڈینگی پازیٹو آئے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں ڈینگی کے کیسز خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں، خاص طور پر جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں تیزی دیکھی گئی ہے ۔اسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ ایمرجنسی میں آنے والے 300 مریضوں میں سے 70 سے 80 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ ڈینگی کا پھیلاؤ پورے صوبے میں شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گیا ہے ، اس کی بڑی وجوہات میں صحت مند ماحول کی عدم فراہمی اور اسپرے مہمات کا نہ ہونا شامل ہیں۔محکمہ صحت کے مطابق صرف پچھلے چوبیس گھنٹوں میں 195 مریضوں میں ڈینگی پازیٹو پایا گیا۔ڈینگی سے ہونے والی اموات کا اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں ڈینگی سے کل 37اموات رپورٹ ہوئیں۔اکتوبر میں 13 اموات ہوئیں۔نومبر میں 24 اموات سامنے آئیں جن میں حیدرآباد میں 15 ، ٹنڈو اللہ یار میں ایک ، کراچی کیماڑی میں 3 ، کراچی ساتھ میں 1 ، کراچی کورنگی میں 1 ، کراچی سینٹرل میں اور کراچی ویسٹ میں ایک ریکارڈ کی گئی۔