کے الیکٹرک کی لوڈشیڈنگ پالیسی کیخلاف پٹیشن پر اہم پیشرفت
نیپرا وفد کی جماعت اسلامی سے ملاقات،تکنیکی خامیوں پر تفصیلی شواہد حاصل کیےابتدائی رپورٹ چند روز میں سندھ ہائیکورٹ میں جمع کرائی جائے گی، نیپراحکام
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کے الیکٹرک کی غیر اخلاقی، غیر مجازی اور نیپرا قوانین کے خلاف اے ٹی اینڈ سی کی بنیادپر لوڈشیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن چیئرمینوں اور سٹی کونسلرز کی جانب سے سندھ ہائیکورٹ میں دائر پٹیشن پر اہم پیش رفت ہوئی ہے ۔ عدالتی احکامات کے مطابق نیپرا اسلام آباد کا اعلیٰ سطح وفد کراچی پہنچا اور جماعت اسلامی کے نمائندہ وفد سے تفصیلی ملاقات کی۔ ملاقات میں نیپرا تحقیقاتی کمیٹی کے کنوینر نوید الٰہی شیخ (ڈائریکٹر جنرل کنزیومر افیئرز)،سفیر حسین (ٹیکنیکل کنسلٹنٹ)،عرفان احمد شیخ (ایڈیشنل ڈائریکٹر مانیٹرنگ و انفورسمنٹ)اور عابد حسین (انچارج نیپرا ریجنل آفس کراچی)موجود تھے ۔
جماعت اسلامی کی جانب سے چیئرمین کے الیکٹرک سیل و نائب صدر پبلک ایڈ کمیٹی کراچی عمران شاہد اور سٹی کونسل کے رکن تیمور احمد وفد میں شریک تھے ۔ملاقات میں شہر بھر میں بڑھتی ہوئی لوڈشیڈنگ، فیڈر وائز طویل بندش، تکنیکی خامیوں، غیر منصفانہ اے ٹی اینڈ سی پالیسی اور اس کے باعث عوام کو ہونے والی شدید مشکلات و پریشانیوں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ جماعت اسلامی کے وفد نے مختلف ٹاؤنز اور یوسیز سے جمع شدہ شکایات، لوڈشیڈنگ شیڈول، فیڈر رپورٹس اور دستاویزی شواہد نیپرا تحقیقاتی کمیٹی کو پیش کیے ۔نیپرا حکام نے جماعت اسلامی کے وفد کو یقین دلایا کہ جمع شدہ مواد کی بنیاد پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ چند روز میں تیار کرکے سندھ ہائیکورٹ میں پیش کی جائے گی۔جماعت اسلامی کے وفد نے کہا کہ کے ای کی من مانیاں روکنے کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔