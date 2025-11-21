جماعت اسلامی کے اجتماع عام کیلئے مزید قافلے لاہور روانہ
کراچی سے ہزاروں مرد، خواتین کی ٹرینوں، بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے روانگی اسپیشل ٹرین کی روانگی پر امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے الوداع کیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے اجتماع عام مینار پاکستان لاہور میں شرکت کیلئے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جمعرات 20نومبر کوبھی جاری رہا۔ کراچی سے ہزاروں مردوخواتین،نوجوان،بچے ، بزرگ اور مختلف طبقات سے وابستہ افراد مختلف ٹرینوں وبسوں اور دیگر گاڑیوں سے روانہ ہوئے جبکہ کینٹ اسٹیشن سے جمعرا ت کی صبح ایک اسپیشل ٹرین بھی روانہ ہوئے جسے امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے الوداع کیا۔ منعم ظفر خان نے کینٹ اسٹیشن سے اسپیشل ٹرین کی روانگی کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی کا عظیم الشان اور تاریخی اجتماع قومی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا، یہ اجتماع ملک کے نوجوانوں اور 25کروڑ عوام کو بیدار کرے گا،امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کراچی تاچترال سے آنے والوں کو مینار پاکستان پر خوش آمدید کہیں گے ۔ منعم ظفر خان نے مزید کہاکہ آج ملک کی سیاست وحکومت 26ویں،27ویں آئینی ترامیم کے گرد گھوم رہی ہے ، جمہوریت اور سیاست کا گلا دبادیا گیا ہے ، ایک طرف استثنیٰ دیا جارہا ہے اور دوسری طرف عدالتیں یرغمال بنائی جارہی ہیں، ملک کے 25کروڑ عوام کو26ویں اور 27ویں ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا،10کروڑ سے زائد افراد خطِ غربت سے بھی نچلی سطح پر زندگی گزاررہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے،ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام کو بیدار کیا جائے ،نوجوانوں کو نیا جوش وجذبہ اور حوصلہ دیا جائے ۔