شہرقائد میں سیوریج نظام کی بہتری کے لیے تاریخی اقدامات
3 مقامات پر جدید سروس سینٹرز ، واٹر کارپوریشن کا پولیس اسٹیشن بھی قائم واٹر کارپوریشن کو20نئی سکشن اور جیٹنگ گاڑیاں فراہم کردی گئیں ،میئر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)چیئرمین واٹر کارپوریشن و میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صدیقی نے کہا ہے کہ موجودہ شہری انتظامیہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت شہر کی بہتری کیلئے تین بڑے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ہے ۔ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے صدر دفتر میں واٹر کارپوریشن کے پہلے پولیس تھانے ، سکشن مشینوں کی فراہمی اور الیکٹرک گاڑیوں کیلئے چارجنگ اسٹیشن کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کیلئے واضح وژن دیا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ترقیاتی اقدامات کئے جائیں، شہریوں کو ساتھ لے کر چلا جائے اور نفرت کے بجائے محبتوں کو پروان چڑھایا جائے ،اسی تسلسل میں سیوریج نظام کی بہتری کیلئے 630 ملین روپے کی لاگت سے کے ڈبلیو ایس ایس آئی پیکے تحت اہم پیشرفت ہوئی ہے ، پی ڈی عثمان معظم نے کارپوریشن کو 20 مزید سکشن اور جیٹنگ گاڑیاں فراہم کردی ہیں،پہلے 122 ایسی گاڑیاں کام کر رہی تھیں اور مزید 20 شامل ہونے سے یہ تعداد 142 ہوجائے گی جس سے سیوریج لائنوں کی مکینیکل صفائی کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ کے ڈبلیو ایس ایس آئی پی کی معاونت سے تین مقامات پر جدید سروس سینٹرز قائم کیے جارہے ہیں ، ہارون آباد کسٹمر سینٹر کا تعمیراتی کام مکمل ہوچکا ہے ۔